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Молдавия: Плахотнюк отказался от власти, его «правительство» распущено

Политика

Демпартия уходит в оппозицию, будет бороться против “федерализации” и требует досрочных выборов

Молдавия: Плахотнюк отказался от власти, его «правительство» распущено
Saeima
Владимир Плахотнюк

Кишинёв, 14 июня 2019, 17:51 — REGNUM  Демпартия Молдавии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, правившая республикой в последние годы, объявила, что уходит из власти, а «премьер-министр» Павел Филип и все его «министры» из утратившего легитимность прежнего правительства с 14 июня уходят в отставку. Об этом сообщил на брифинге в Кишиневе вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь, передает ИА REGNUM.

Вместе с тем, он заявил, что Демпартия по-прежнему не признает легитимность парламента и нового правительства Майи Санду и считает досрочные выборы единственным способом выйти из политического и конституционного кризиса.

В оппозиции Демпартия, по его словам, будет бороться против «тех, кто хочет федерализировать» Молдавию, и вскоре расчитывает вернуться к власти.

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Политический кризис в Молдавии
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