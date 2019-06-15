Президент Молдавии поздравил народ с избавлением от Плахотнюка

Кишинёв, , 00:51 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон поздравил народ Молдавии с «символической, но крайне важной победой над узурпаторами из Демократической партии, которая сегодня признала свое поражение». Как сообщил Додон на пресс-конференции в Кишиневе, это не окончательная победа, передает ИА REGNUM.

«С 8 июня по сегодняшний день члены «правительства» Филипа занимали свои должности незаконно, узурпировав государственную власть. Считаю, что эти семь дней нелегального нахождения во власти были нужны им для того, чтобы вывести больше денег из страны и утаить компрометирующие ДПМ материалы», — отметил он.

Глава государства призвал служащих министерств и ведомств обеспечить бесперебойную работу всех государственных учреждений и не пытаться блокировать их деятельность по «заказу» Демократической партии.

Президент также обратился к судьям Конституционного суда с призывом «незамедлительно пересмотреть свои решения, принятые с 7 июня с. г, в противном случае оставляю за собой право обратиться к правительству и парламенту для назначения новых судей КС», — сказал Додон.

Он обратился также к руководителям двух ведомств, подчинённых парламенту, — генеральному прокурору и главе Национального центра по борьбе с коррупцией, с призывом немедленно уйти в отставку.

Напомним, 14 июня Демпартия Молдавии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком объявила, что уходит из власти, разблокирует здания правительства и министерств и переходит в оппозицию. Позже появилась информация, что Плахотнюк покинул Молдавию начальном самолете.

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