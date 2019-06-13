Скопье, 13 июня, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Македония рассматривает возможность участия в проекте строительства в Болгарии второй атомной электростанции — АЭС «Белене». Об этом 13 июня сообщил председатель комиссии по энергетическому регулированию Македонии Марко Бислимовски.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

По его словам, на сегодняшний день македонская сторона имеет первоначальный интерес к участию в проекте в качестве инвестора.

«У нашей страны есть угольная ТЭС «Битола», но даже если мы переведём её на природный газ, она все равно останется зависимой от экспорта электричества. Поэтому есть смысл инвестировать в ядерную 500-мегаваттовую мощность в Болгарии», — приводит его слова Бислимовски «Болгарское национальное радио».

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Как передавало ИА REGNUM, в конце мая Болгария приступила к процедуре выбора стратегического инвестора для завершения строительств АЭС «Белене». Соответствующий документ был размещён в официальном издании Европейского союза.

Заявки на участие в проекте будут приниматься в течение трёх месяцев. Их могут подать как болгарские, так и иностранные юридические лица, а также совместные предприятия.

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