Черногория хочет присоединиться к проекту АЭС «Белене» в Болгарии

София, , 16:06 — REGNUM Черногория заинтересована в участии в проекте строительства АЭС «Белене» в Болгарии с миноритарным пакетом акций. Об этом заявила посол Черногории в Софии Снежана Радович на встрече с министром энеретики Болгарии Теменужкой Петковой.

Как сообщает пресс-служба министерства энергетики Болгарии, в ходе встречи Петкова проинформировала Радович об утверждении правительством республики процедуры выбора стратегических инвесторов для будущей АЭС.

По словам болгарского министра, принятый документ предусматривает возможность включения с миноритарным участием крупных промышленных и других потребителей электроэнергии как из Болгарии, так и из соседних стран. Это может осуществляться как путём их включения в капитал проектной компании, так и через договоры на закупку электроэнергии.

Сообщается, что стороны договорились сформировать совместную рабочую группу для рассмотрения возможности экспорта электроэнергии.

Напомним, на днях правительство Болгарии утвердило процедуру выбора стратегического инвестора для реализации проекта строительства второй атомной электростанции в стране. В октябре в ходе визита в Москву Теменужка Петкова сообщила, что тендер на строительство АЭС «Белене» будет объявлен до конца 2018 года.

Во время её визита российский министр энергетики Александр Новак подтвердил заинтересованность российской стороны в участии в проекте. Болгарский министр заявила, что в Софии «будут полагаться на плодотворное сотрудничество с «Росатомом», который является конструктором АЭС «Белене» и производителем оборудования для завода».

Помимо «Росатома» интерес к участию в строительстве АЭС также проявляли Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), французская компания «Фраматом» и американская «Дженерал Электрик».

При этом российская сторона готова рассматривать различные варианты участия в проекте, а китайская корпорация заинтересована в государственных гарантиях, давать которые правительство Болгарии не готово. В свою очередь французская и американская компании в большей степени нацелены на роль поставщиков, но не стратегических инвесторов.

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