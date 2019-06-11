Москва, 11 июня, 2019, 10:51 — ИА Регнум. «Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк

«Отправить деньги можно в любой момент с помощью Сбербанк Онлайн, а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка», — говорится в сообщении.

Для перевода необходимо знать ФИО получается и номер мобильного телефона. Для получения денег необходимо указать код из СМС-сообщения. Комиссия составляет 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1 тыс. рублей.

Читайте также: Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать только бесконтактные карты

Отправить перевод могут клиенты из 27 российских регионов, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки. Получить перевод можно в любом регионе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Сбербанк запустил онлайн-сервис мгновенных переводов в страны СНГ и ближнего зарубежья по ФИО и номеру телефона. Сделать это можно в мобильном приложении, однако деньги в стране назначения клиент получит только наличными в офисах Western Union. Независимо от страны назначения комиссия составит 1% от суммы перевода.

Читайте также: Сбербанк запустил мгновенные переводы в страны СНГ по номеру телефона