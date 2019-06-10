Москва, 10 июня, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Рабочие Горьковского автозавода («Группы ГАЗ») вышли на пикет к стенам посольства США в Москве. Они призывают отменить санкции в отношении собственника предприятия бизнесмена Олега Дерипаски.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

Пикетирующие держат в руках плакаты на русском и английском языках: «Санкции против ГАЗа — это санкции против меня и моих детей», «Санкции бьют по 40 тысячам работников ГАЗа и 400 тысячам рабочих в индустрии», «Не дави на ГАЗ».

Пикет организовали члены Рабочего совета ГАЗа, однако руководства предприятия было информировано о его проведении, сообщает nn.ru со ссылкой на пресс-службу завода.

По словам одной из сотрудниц предприятия, боевой дух коллектива сейчас не в лучшей форме.

«Все волнуются, вокруг всё больше новостей и слухов, что скоро нас всех распустят… В любом случае мы на ГАЗе все надеемся на лучшее, или на отмену санкций, или на помощь государства, ведь для многих эта работа не только любимая, но и единственная», — отметила женщина.

Пикет продолжается несколько часов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 апреля собственник «Группы ГАЗ» Олег Дерипаска, который включен в санкционный список США, заявил, что готов отказаться от контрольного пакета в компании, как он поступил ранее с акциями En+. Он мотивировал свои планы тем, что иначе «Группа ГАЗ» не сможет существовать в условиях американских санкций. Уже сейчас перестали действовать многие контракты из-за возможных санкций. Кроме того, есть давление на компанию со стороны банков.

Позднее стало известно, что генеральный директор «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин обратился с письмом к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, в котором попросил выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки. В компании полагают, что без этих средств группу ГАЗ ждут дефолт и сокращение производства на 40% уже во втором полугодии 2019 года. Падение производства грозит компании невозможностью обслуживать кредитный портфель — около 700 млн в месяц банковских процентов.

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В ходе Ялтинского международного экономического форума Козак сказал, что правительство внимательно следит за деятельностью группы, которая «испытывает трудности». Власти готовы оказать поддержку «в пределах разумного». При этом он добавил, что сумма запрошенной поддержки будет всесторонне проверяться.

На прошлой неделе «Группа ГАЗ» попросила курирующего оборонно-промышленный комплекс вице-премьера России Юрия Борисова оказать содействие в получении кредита в государственных банках на сумму €100 млн для реализации проектов компании на Кубе.

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Вице-премьер России уже поручил проверить целесообразность выделения кредита группе компаний ГАЗ финансово-экономическому блоку аппарата правительства.

Санкции в отношении Дерипаски действуют с апреля 2018 года.

Ранее он запустил в соцсетях флешмоб с хештегом #SaveGAZ. А рабочие завода попросили главного дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева в период санкций поддержать предприятие концертом, который состоялся в цехах завода в мае.