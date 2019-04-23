«Группа ГАЗ» в 2018 году получила 8 млрд господдержки: Мантуров

Москва, , 20:49 — REGNUM «Группа ГАЗ» в целом в 2018 году получила средства государственной поддержки на сумму 8 млрд рублей. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что правительство регулярно пытается поддержать автопроизводителей.

«Мы всегда поддерживаем за счет целевых закупок, за счет госпрограмм поддержки спроса, за счет работ по НИОКРам в части импортозамещения», — цитирует министра ТАСС.

Мантуров уточнил, что объём господдержки всех автопроизводителей по итогам 2018 года составил около 20 млрд рублей.

«Считайте, где-то на ГАЗ приходится около восьми (млрд рублей)», — заключил глава Министерства промышленности и торговли. Таким образом, предприятие получило 40% от общего объема средств, выделенных на автопром в прошлом году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 апреля собственник «Группы ГАЗ» Олег Дерипаска, который включен в санкционный список США, заявил, что готов отказаться от контрольного пакета в компании, как он поступил ранее с акциями En+. Он мотивировал свои планы тем, что иначе «Группа ГАЗ» не сможет существовать в условиях американских санкций. Уже сейчас перестали действовать многие контракты из-за возможных санкций. Кроме того, есть давление на компанию со стороны банков.

Позднее газета «Коммерсантъ» сообщила, что генеральный директор «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин обратился с письмом к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, в котором попросил выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки. В компании полагают, что без этих средств группу ГАЗ ждут дефолт и сокращение производства на 40% уже во втором полугодии 2019 года. Падение производства грозит компании невозможностью обслуживать кредитный портфель — около 700 млн в месяц банковских процентов.

В ходе Ялтинского международного экономического форума Козак сказал, что правительство внимательно следит за деятельностью группы, которая «испытывает трудности». Власти готовы оказать поддержку «в пределах разумного». При этом он добавил, что сумма запрошенной поддержки будет всесторонне проверяться.

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