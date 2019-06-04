Вторник, 4 Июня 2019 года
11:56:48 МСК

Группа ГАЗ попросила кредит на €100 млн у правительства РФ

Политика

В апреле 2018 года минфин США ввел ограничительные меры против бизнесмена Олега Дерипаски

Москва, 4 июня 2019, 11:56 — REGNUM  Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски, находящаяся под ограничительными мерами США, попросила курирующего оборонно-промышленный комплекс вице-премьера России Юрия Борисова оказать содействие в получении кредита в государственных банках на сумму €100 млн для реализации проектов компании на Кубе. Об этом сообщили РБК в аппарате Борисова.

Отмечается, что вице-премьер России уже поручил проверить целесообразность выделения кредита группе компаний ГАЗ финансово-экономическому блоку аппарата правительства. Аппарат правительства с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций должен будет проработать этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года минфин США ввел ограничительные меры против Дерипаски и его — на тот момент — компаний «РУСАЛ», En+ Group и «Евросибэнерго». Часть документов, которые послужили основанием для введения санкций, американская сторона опубликовала в конце мая 2019 г.

Читайте также: В США раскрыт список документов, после которых Дерипаска попал под санкции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить