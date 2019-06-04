Группа ГАЗ попросила кредит на €100 млн у правительства РФ

Москва, , 11:56 — REGNUM Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски, находящаяся под ограничительными мерами США, попросила курирующего оборонно-промышленный комплекс вице-премьера России Юрия Борисова оказать содействие в получении кредита в государственных банках на сумму €100 млн для реализации проектов компании на Кубе. Об этом сообщили РБК в аппарате Борисова.

Отмечается, что вице-премьер России уже поручил проверить целесообразность выделения кредита группе компаний ГАЗ финансово-экономическому блоку аппарата правительства. Аппарат правительства с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций должен будет проработать этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года минфин США ввел ограничительные меры против Дерипаски и его — на тот момент — компаний «РУСАЛ», En+ Group и «Евросибэнерго». Часть документов, которые послужили основанием для введения санкций, американская сторона опубликовала в конце мая 2019 г.

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