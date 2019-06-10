Москва, 10 июня, 2019, 10:07 — ИА Регнум. В России выявлять граждан, которые живут за чертой бедности, начнут по новой технологии. Этим планирует заняться Пенсионный фонд России. Как сообщил председатель ПФР Антон Дроздов, автоматическую технологию планируют опробовать в восьми регионах страны. Это Кабардино-Балкария, Татария, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Читайте также: Путин назвал число жителей России за чертой бедности

В России число бедных выросло за пять лет почти на 4 млн человек — Голикова

Дроздов, слова которого приводит РИА Новости, уточнил, что методика определения нуждающихся основана на информации, содержащейся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) и информационных системах Пенсионного фонда. Пока система находится в разработке, как именно она будет функционировать и какие параметры в ней будут учитываться, не уточняется. Однако известно, что основная цель проекта — повышение уровня реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза к 2024 году.

Также по теме: Материальное положение стало хуже у трети жителей РФ

Глава ПФР добавил, что после того, как технология будет протестирована в пилотных регионах, её планируется распространить на все субъекты РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года во время ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России за чертой бедности находятся почти 19 млн жителей страны. Для сравнения: в 2000 году за чертой бедности находились более 40 млн человек.

Добавим, что, согласно майскому указу главы государства, подписанному в 2018 году, в России уровень бедности должен быть снижен в два раза к 2024 году.