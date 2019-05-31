Материальное положение стало хуже у трети жителей РФ

Москва, , 10:00 — REGNUM За последний год материальное положение семьи ухудшилось, об этом заявили 34% жителей России. 12% сообщили, что улучшилось, 53% сказали, что изменений нет. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Для экономии граждане чаще всего покупали более дешёвые, чем раньше, продукты и товары (40%). Отказывались от некоторых продуктов питания, товаров, услуг и развлечений (33%).

13% опрошенных тратили накопленные сбережения, 8% брали кредит, 6% искали более высокооплачиваемую работу или подработку.

В будущем ухудшения материального положения своей семьи ждут 20% респондентов. 21% надеется на улучшение. 38% граждан РФ считают, что перемен не произойдёт.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведён 12 мая 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (70%) хотят, чтобы у них был дополнительный заработок. Главные критерии подработки — размер заработка (52%) и гибкий график (51%).

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