Москва, 10 июня, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тыс. граждан России был обнаружен рак, сообщает 10 июня RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.

Раковые клетки

Отмечается, что это составило 910,3 случая на 100 тыс. человек. Вместе с тем в 68% случаев опухоль была обнаружена на начальной стадии. За 97% пациентов, у которых впервые обнаружили рак, установлено диспансерное наблюдение.

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Всего в прошлом году диспансеризацию прошли 21,9 млн граждан, что составляет 92% от запланированного.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава, в России за последнее десятилетие показатели онкологических заболеваний увеличились на 23,7%. По словам главного онколога страны Андрея Каприна, факторами риска с точки зрения онкологических заболеваний являются употребление пищевых добавок, жирной пищи, а также алкоголизм и гиподинамия.

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