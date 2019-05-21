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Главный онколог России назвал продукты, вызывающие рак

Общество

Здоровый образ жизни напрямую влияет на снижение риска развития рака

Москва, 21 мая 2019, 19:36 — REGNUM  Существенно снижает риск возникновения злокачественных новообразований ведение здорового образа жизни, ограничение употребление жирной пищи и алкоголя, а также отказ от курения. Об этом сегодня, 21 мая, на пресс-конференции в РИА Новости рассказал главный внештатный онколог министерства здравоохранения Российской Федерации, генерального директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

По словам Каприна, общеизвестно, что курение повышает риск возникновения рака в 30−50 раз. Причем речь идет не только о раке легких, но и других его видах.

«Жирная пища, пищевые добавки различные, в том числе которые употребляются в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, а именно злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и ожирение. Это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными», — сказал Каприн.

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Онкологические заболевания
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