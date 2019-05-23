Первый российский препарат против рака протестируют на людях

Москва, , 15:27 — REGNUM Первый российский таргетный (молекулярно-прицельный) препарат против онкозаболеваний протестируют на людях, больных раком желудка, исчерпавших все стандартные методы лечения, сообщает «Медвестник».

Исследования будут проводиться в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Ростова-на-Дону.

Перед исследованиями на людях новый препарат для лечения онкологических заболеваний пройдет клиническое исследование на безопасность и предварительную эффективность.

Отмечается, что механизм действия нового препарата был признан инновационным и запатентован компанией «Русские фармацевтические технологии» (Санкт-Петербург) в России, странах ЕАЭС, США, Европейском союзе, Японии и Китае.

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Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость раком в мире вырастет с 2018 по 2040 год с 17 млн до 26 млн новых случаев. Такой прогноз дают ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

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