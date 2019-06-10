Вашингтон, 10 июня, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Пять факторов, угрожающих росту российской экономики в среднесрочной перспективе, перечислены в докладе Всемирного банка (ВБ). В их числе — опасность расширения санкций.

Ken Teegardin Экономика

Кроме того, на экономику РФ могут негативно повлиять новые финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли, резкое падение цен на нефть и значительный рост в сегменте розничного кредитования в рублях. Пятым фактором указана недостаточно эффективная реализация инфраструктурных проектов.

Эксперты ВБ отметили также, что российский бюджет теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за «теневой занятости», доля которой оценивается от 15,1% до 21,2%.

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В качестве позитивных факторов для российской экономики отмечены повышение производительности труда и выполнение национальных проектов, направленных на развитие человеческого капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики Всемирного банка предрекли России постепенное умеренное снижение бедности в течение двух лет. Ими также зафиксирован рост экономики на уровне 2,3%, что является наибольшим показателем за шесть лет. Вместе с тем понижен прогноз ВБ по итоговому росту российской экономики за текущий год — с 1,4% в апреле до 1,2% в мае. Это связано с сокращением нефтедобычи и ужесточением валютной политики в сочетании с увеличением НДС в начале года.

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