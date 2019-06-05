Рекордный рост экономики РФ зафиксирован Всемирным банком

Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Рост экономики России в 2018 году составил 2,3%, что является наибольшим показателем за шесть лет. Рекордный рост отмечен Всемирным банком в докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Аналитики связывают рост показателей с повышением мировых цен на нефть, наращиванием прибыли от экспорта, а также реализацией ряда крупных энергетических проектов и проведением в России мирового футбольного первенства. Подчеркнуто также, что усиление международных санкций и давление мирового финансового рынка не стало препятствием к росту экономики РФ.

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Вместе с тем эксперты Всемирного банка понизили прогноз по итоговому росту российской экономики за текущий год — с 1,4% в апреле до 1,2% в мае. Ухудшение прогноза связано с сокращением нефтедобычи, и ужесточением валютной политики в сочетании с увеличением НДС в начале года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованной 4 июня статистике Центробанка России, объём инвестиций в российскую экономику на 1 января 2019 года показал минимальные значения с 1 июля 2017 года. Иностранные инвесторы весьма скептически относятся к перспективам развития российской экономики, полагают эксперты.

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