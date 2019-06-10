Всемирный банк: В России в ближайшие два года снизится бедность

Москва, , 03:02 — REGNUM Россию ожидает постепенное умеренное снижение бедности. Об этом сообщается в опубликованном Всемирным банком аналитическом «Докладе об экономике России».

Согласно прогнозам Всемирного банка, рост российской экономики, увеличение заработной платы в частном секторе и проводимая в соответствии с инфляцией индексации пенсий будет способствовать снижению уровня бедности российских граждан в ближайшие два года.

Однако процесс снижения будет идти умеренно, отмечают специалисты. Кроме того, значительная часть работников РФ не имеет официальной занятости, в связи с чем социальная уязвимость граждан по-прежнему остается на довольно высоком уровне. Часть российских семей находится у черты бедности.

Ранее Росстат заявил о рекордных показателях снижения уровня бедности. Согласно отчету ведомства, по данным за 2018 год, этот показатель составил 12,9%.

Между тем в Академии управления финансами и инвестициями заявили о том, что реальные доходы населения продолжают сокращаться, инфляция растет. В результате чего основная часть граждан России могут позволить себе траты лишь на еду и одежду.

Читайте ранее в этом сюжете: Финансовое благополучие граждан РФ «тает на глазах»