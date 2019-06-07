Москва, 7 июня, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Большинство жителей России (66%) надеются, что основным источником средств для существования по достижении пенсионного возраста будет государственная пенсия. Среди граждан в возрасте 18−24 года так думают 57%, среди 45−54 лет — 78% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Почти четверть граждан РФ (24%) хотят работать на пенсии и получать доход от трудовой деятельности (старше 54 лет — 22%). На финансовые накопления планируют жить 18%.

Выращивать овощи и продукты питания (молоко, мясо) на своем участке намерены 15%. Ждать денежную помощь от других членов семьи будут 11% респондентов.

В качестве дополнительного источника дохода на пенсии 7% граждан РФ рассчитывают на дополнительную пенсию от негосударственного пенсионного фонда или работодателя. 6% собираются сдавать в аренду квартиру или дачу.

Другие источники дополнительных средств к существованию рассматривают 3% респондентов, 7% затруднились ответить.

Опрос проведён 24−29 мая 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошен 1616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Путин: Вопрос пенсионной реформы нельзя перекладывать на простого человека

Как сообщало ИА REGNUM, в России в октябре 2018 года подняли пенсионный возраст. Теперь женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет. Повышение вводится поэтапно.

Читайте также: Ранний выход на пенсию продлевает жизнь — исследование