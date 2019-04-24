Путин: Вопрос пенсионной реформы нельзя перекладывать на простого человека

Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Ответственные решения, как, например, о повышении пенсионного возраста, должны принимать люди, которым это доверено, а не простые граждане. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей РФ 24 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается пенсионных вопросов, то это очень чувствительная и болезненная тема. Лучше бы вообще ничего не трогать, как в советское время. Хотя говорили, что надо (повышать пенсионный возраст — прим.ред.), но никто в советское время ничего не делал. Потом сказали нам в 90-х, потом нам сказали в начале 2000-х. Но никто ничего не делал. Всё оставили нам. А так, конечно, лучше бы ничего не повышать, а наоборот, понижать. Конечно, что об этом говорить», — сказал президент России.

На встрече с Советом законодателей его попросили дифференцировать правила и льготы по выходу на пенсию в зависимости от региона, так как жить на Крайнем Севере тяжелее, чем в столице.

Но Путин усомнился, что по итогу жизни каждого человека удастся подсчитать, сколько лет он прожил в каком регионе страны, и начислить пенсию в соответствии с этими расчетами, даже если этого требуют граждане.

«Людей простых надо слушать постоянно и ориентироваться на их мнение. А ответственные решения нужно принимать тем, кому доверено это делать. И нельзя уклоняться от принятия решений и перекладывать их на плечи простого человека», — сказал Владимир Путин. Это заявление было встречено аплодисментами парламентариев со всей страны.

«Преступления, как известно, могут быть совершены действием и бездействием. И мы с вами бездействовать не можем, мы должны работать. Но и, конечно, понимать, что происходит в жизни, как это отражается на людях», — добавил президент.

Напомним, в России с 1 января 2019 года ступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в стране пенсионной реформы.

Так, законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет — для мужчин и 60 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период для мужчин и женщин, который продлится 10 лет.

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