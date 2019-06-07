Санкт-Петербург, 7 июня, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Проблема с загрязнением трубопровода «Дружба» почти решена, по нему поступает качественная нефть. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак 7 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

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Нефть надлежащего качества идет по трубопроводу «Дружба» в Словакию, Венгрию и Чехию. В ближайшие дни чистая нефть пойдет в направлении Польши, добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что другие страны «быстро разобрались» в ситуации и поняли, что злого умысла в инциденте с «Дружбой» со стороны России не было.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 6 июня заявил, что простой загрязненного нефтепровода усугубит текущую ситуацию в российской экономике. Это уже влияет на экспорт, пояснил он.

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