Простой нефтепровода «Дружба» отразится на экономике России

Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Простой загрязненного некачественной нефтью нефтепровода «Дружба» усугубит текущую ситуацию в российской экономике. Об этом сообщил 6июня председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Допускаю, что именно в текущем квартале это может привести к уменьшению результатов. В принципе, это уже влияет на экспорт», — сказал Кудрин.

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Напомним, в апреле загрязненная примесями нефть попала в трубопровод «Дружба», что привело к временному отказу ряда стран от получения российской нефти. По состоянию на 3 июня, Венгрия и Словакия уже получали качественную нефть, тогда как очищение польского участка «Дружбы» ещё продолжалось.

По словам министра энергетики Александра Новака, консолидированная оценка ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружбы» может продлиться до конца лета.

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