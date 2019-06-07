Вашингтон, 7 июня, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Опасения об одностороннем порядке установления Россией границ своего континентального шельфа изложены в новой стратегии министерства обороны США в Арктике. Это может случиться, если принятое международными институтами решение не устроит Москву, говорится в опубликованном Пентагоном документе.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

В большинстве случаев Россия следовала международному праву и процедурам установления границ своего расширенного континентального шельфа. Однако она может установить эти границы в одностороннем порядке и применить военную силу для закрытия оспариваемых вод в ситуации несогласия с процедурами, утверждают в американском оборонном ведомстве.

Читайте также: Сечин заявил о «великих открытиях» нефтяных запасов в Арктике

Кроме того, Пентагон опасается превращения Арктики в плацдарм для атаки на территорию США. В таком замысле заподозрены Китай и Россия, которые занимаются «развертыванием возможностей в Арктике».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал скорое движение к «восстановлению лидерства Америки в Арктике». В МИД России отметили, что заявление Болтона говорит о курсе США на эскалацию напряженности в регионе.

Читайте также: США намерены усилить напряжённость в Арктическом регионе — Захарова