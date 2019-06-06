Четверг, 6 Июня 2019 года
11:28:24 МСК

Сечин заявил о «великих открытиях» нефтяных запасов в Арктике

Экономика

Они обеспечат рывок отрасли и загрузку СМП

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 11:11 — REGNUM  Российская часть Арктики играет центральную роль в части доступа как к европейским, так и к азиатским рынкам углеводородов. Ее огромные запасы обеспечат развитие нефтегазовой отрасли и загрузку Севморпути. Об этом заявил на ПМЭФ-2019 глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов «Роснефти» превышает 20 млрд тонн нефти. Эта оценка включает в себя как проекты в Карском море, где, с учетом предстоящего бурения, мы, я думаю, превысим запасы в 15 млрд тонн, так и на севере Красноярского края, где нас ждут великие открытия и масштабные проекты, которые окажут серьезное влияние на мировую нефтяную отрасль», — сказал Игорь Сечин.

Он также заявил о выдающихся результатах по показателям продуктивности разведочного бурения на полуострове Таймыр, «граничащих с самыми высокими дебетами, которые когда-либо были зарегистрированы и в России, и в Саудовской Аравии».

«720 тонн в сутки приток, при 3-мм штуцере на регуляторе потока на устье скважин — я специально упомянул про сечение штуцера, потому что при 5-мм штуцере этот приток мог быть и больше», — пояснил Сечин.

Даже по консервативным оценкам «Роснефти», север Красноярского края только на суше содержит порядка 5 млрд тонн нефти.

«Мы уже доложили об этих результатах руководству страны, получили поддержку. Речь идет об интегральном проекте, который включил бы в себя инфраструктуру ряда действующих месторождений, а также ряд крупных новых проектов, расположенных к северу от Ванкора», — отметил Сечин.

По его словам, запасы этого нового арктического кластера станут «основным источником грузопотока для загрузки Северного морского пути и громко заявят о себе в ближайшие годы».

Читайте ранее в этом сюжете: «Роснефть» запустила второе месторождение Эргинского кластера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Петербургский международный экономический форум — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить