Москва, 7 июня, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций АО «Банк «Прайм Финанс» (г. Санкт-Петербург). В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Решение принято в связи с тем, что банк полностью утратил собственные средства. Выявлена недостача в размере более 268 млн рублей.

Также кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность.

По величине активов банк «Прайм Финанс» занимал 366 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 6 июня отозвал лицензию у ООО «Взаимодействие» (г. Новосибирск). С начала 2019 года без лицензии остались 13 банков.

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