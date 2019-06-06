Как в Грузии гибнет русский язык и рухнули планы США на Крым: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Грузии молодёжь почти не говорит на русском языке;
- В Польше могут разместить британскую военную базу;
- США хотели провести повторный референдум по Крыму;
- Бывший украинский министр раскрыл обман Киева;
- На полях ПМЭФ заявили о нефтяных запасах в Арктике.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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