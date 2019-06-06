Польше нужна ещё и британская военная база — британский политик

Лондон, , 14:26 — REGNUM Британский политик, лидер евроскептиков в Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг заявил в интервью порталу britishpoles.uk, что Польше, кроме американской, нужна ещё и британская военная база.

«Думаю, это очень важный момент. Я понимаю, почему Россия, учитывая ее долгую историю, опасаются, что Великобритания будет меньше вовлечена в нынешнюю ситуацию, связанную с Россией. На мой взгляд, НАТО является ключевым аспектом обороны, важным членом которого является Польша. Поэтому я хотел бы, чтобы Великобритания имела постоянную базу в Польше, чтобы подтвердить наши обязательства, гарантированные статьей 5 устава НАТО», — приводит слова политика «Польское радио».

Говоря о том, что будет с проживающими в Британии поляками после выхода страны из Евросоюза, Рис-Могг согласился, что их статус остаётся неопределённым. По его мнению, сторонники Брексит обеспокоены количеством мигрантов, но не тех, которые «уже являются членами нашего общества».

«Поляки увеличивают количество ходящих в церковь. Церковь, в которую я бы хотел, чтобы люди ходили. Также как католик я должен сказать: это замечательная вещь, что так много поляков живет в Англии», — сказал Джейкоб Рис-Могг.