Москва, 6 июня, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Основной причиной обращения российских туристов за медицинской помощью на отдыхе за границей являются простудные заболевания (30%). Таковы данные АО «Европейское туристическое страхование» (ERV), сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Цитата: х/ф «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, 1969, СССР Закрытый перелом

Также в медучреждения по медицинской страховке обращаются туристы с травмами различного характера (20%). Жалуются на отравления и заболевания желудочно-кишечного тракта 17% отдыхающих. Инфекционные заболевания беспокоят 11% туристов.

Меньше всего на отдыхе за границей российские туристы болеют кожными (7%), сердечно-сосудистыми (5%) и офтальмологическими заболеваниями (2%).

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения РФ напомнило российским гражданам о необходимости своевременно оформлять полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж.

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