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При выезде из России гражданам необходимо оформить медстраховку — Минздрав

Общество

Без неё расходы на оказание медицинской помощи за границей будет нести сам гражданин

Москва, 31 мая 2019, 10:15 — REGNUM  Министерство здравоохранения РФ напомнило российским гражданам о необходимости своевременно оформлять полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж. Об этом 31 мая сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минздрав России настоятельно рекомендует при выезде за пределы Российской Федерации своевременно оформлять полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж», — заявили в министерстве.

В Минздраве добавили, что по закону оплата медпомощи при выезде граждан за рубеж осуществляется только при наличии полиса медицинского страхования, который позволяет получить помощь медиков за пределами России. В противном случае расходы на оказание медицинской помощи за рубежом несёт сам житель России.

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