Опубликован рейтинг самых посещаемых стран мира

Москва, , 11:33 — REGNUM Составлен рейтинг 20 самых посещаемых стран мира в 2018 году. Лидером по количеству иностранных туристов является Франция — 93,2 млн туристов, за год + 7,2%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также в первой пятёрке лидеров оказались Испания (82,8 млн +1,2%), США (82,2 млн, + 6,7%), Китай (62,9 млн, + 3,6%) и Италия (62,1 млн, + 6,5%.)

В первую десятку по посещаемости туристами вошла Турция — 45,8 млн туристов, +22%, на 7-м месте — Мексика (41,4 млн туристов), на 8-м — Германия (38,9 млн), на 9-м — Таиланд (38,3 млн), на 10-м — Великобритания (35,1 млн).

России заняла 16 место в Топ-20 самых посещаемых стран мира (24,6 млн иностранных туристов). На 15-м месте Малайзия (25,8 млн), на 17-м — Канада (21,2 млн).

По данным Всемирной туристической организации (UWNTO), в 2018 году по миру путешествовали 1,4 млрд человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан РФ (87%) копят деньги на отдых, 33% рассматривают возможность поехать в отпуск за границу, 58% планируют отдыхать в России.

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