Вашингтон, 6 июня, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Житель американского штата Северная Каролина Чарльз Джесон-младший, выигравший в лотерею более $340 млн, вписал в счастливый билет числа из печенья с предсказаниями. Об этом, как передает телекомпания CNBC, рассказал сам 66-летний мужчина.

Печенье с предсказаниями

По его словам, вкладыш из печенья с предсказанием, на котором были указаны шесть цифр, ему подарила внучка.

Отмечается, что житель США принял решение забрать всю сумму выигрыша целиком, потеряв значительную ее часть. Таким образом, обладатель счастливого лотерейного билета после вычета налогов получит на руки $158 млн.

Читайте также: Житель Франции выиграл в лотерею €21 млн

А также: Квартиру выиграл в лотерею многодетный отец из Дагестана