Житель Франции выиграл в лотерею €21 млн

Париж, , 15:43 — REGNUM Неизвестный мужчина, живущий в департаменте Эро на юге Франции, стал победителем пасхальной лотереи Loto. Об этом 16 мая сообщает издание 20 minutes.

Выигрыш составил €21 млн (1 517,5 млн рублей). Это четвертый по величине выигрыш с момента создания Loto во Франции. У мужчины есть всего 60 дней на то, чтобы заявить о себе и получить свой выигрыш. Он выиграл джекпот после 11 розыгрышей, в которых никто не выигрывал.

На счастливом билете цифры: 27, 38, 42, 44, 46, 1.

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