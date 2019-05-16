Четверг, 16 Мая 2019 года
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Житель Франции выиграл в лотерею €21 млн

Общество

Это четвертый по величине выигрыш с момента создания Loto во Франции

Париж, 16 мая 2019, 15:43 — REGNUM  Неизвестный мужчина, живущий в департаменте Эро на юге Франции, стал победителем пасхальной лотереи Loto. Об этом 16 мая сообщает издание 20 minutes.

Выигрыш составил €21 млн (1 517,5 млн рублей). Это четвертый по величине выигрыш с момента создания Loto во Франции. У мужчины есть всего 60 дней на то, чтобы заявить о себе и получить свой выигрыш. Он выиграл джекпот после 11 розыгрышей, в которых никто не выигрывал.

На счастливом билете цифры: 27, 38, 42, 44, 46, 1.

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