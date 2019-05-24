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Квартиру выиграл в лотерею многодетный отец из Дагестана

Общество

Выигрыш составил полтора миллиона рублей

Махачкала, 24 мая 2019, 17:17 — REGNUM  Отец троих детей из Дагестана Руслан Каратов выиграл в лотерею 1,5 млн рублей на приобретение квартиры. Мужчине улыбнулась удача в одном из розыгрышей «Жилищной лотереи», сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе «Столото».

"Смотрел трансляцию розыгрыша по телевизору. Рядом были отец, брат, супруга и дети, поэтому о победе все узнали сразу. Меня искренне поздравили с такой удачей», — рассказал Каратов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что счастливый лотерейный билет позволил жительнице Хасавюртовского района Дагестана выиграть 2,5 млн рублей. На эти деньги победительница купила новое жилье на малой родине и обзавелась небольшим хозяйством.

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