Владивосток, 6 июня, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В Ольгинском районе Приморья аварийный мост через реку Аввакумовку угрожает обрушением, жители негодуют, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Старый мост

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В этом месте река Аввакумовка во время половодья, вызываемого затяжными дождями или тайфунами, неоднократно сносила переправы и мосты. Нынешний мост появился после тайфуна «Гони» в 2018 году. Сейчас сооружение уже подмыло, из-за чего мост накренился и был признан аварийным. Объезд осуществляется прямо вброд по реке.

«В случае подъёма уровня воды, село Фурманово будет отрезано от цивилизации», — рассказал местный житель.

Глава администрации Молдавановского сельского поселения Раиса Андрейцева в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказала, что на восстановление моста своими силами у них нет ни средств, ни полномочий.

«Когда Олег Кожемяко в качестве кандидата в губернаторы совершал объезд Приморья, я была с ним на встрече в Кавалерово, где озвучила нашу вечную проблему — мост через Аввакумовку. Он заверил, что решит этот вопрос. В дальнейшем мы писали письма в департамент дорожного хозяйства, нам отвечали, что капитальный ремонт моста запланирован на 2023 год, плановый ремонт — на 2019 год. Но по настоящее время ничего не происходит. Скоро начнётся сезон тайфунов, и аварийное состояние моста предопределяет его обрушение», — рассказала глава поселения.

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По её словам, в Ольгинский район приезжал вице-губернатор Олег Мельников, который также заверил, что мост «на контроле». Документы об аварийном состоянии моста направили в администрацию края повторно, ответа пока нет.

«В Фурманово у нас двое детей, которые ездили в школу, но сейчас уже мы фиксируем подъём уровня воды и точно понимаем, что будет в дальнейшем», — сказала Раиса Андрейцева.

В этом месте видны остатки другого, ранее снесённого потоком воды моста, а также труба, закопанная для объезда: скоро объём воды увеличится, и труба не сможет справляться с потоком.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в селе Бежта Цунтинского района рухнул мост. Причиной обрушения моста в региональном МВД назвали ветхость конструкции. В конце 2018 года в Дагестанском годе Буйнакск вследствие нарушения правил строительных работ обрушился мост, в результате чего пострадали три человека.