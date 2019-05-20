Приморье — край упавших мостов и невыполненных обещаний

Владивосток, , 12:35 — REGNUM Наличие хороших дорог, как известно, является основой для развития любого значимого проекта и экономики в целом. Хорошая дорога — это тот коммуникационный элемент, который определяет логистические затраты, без которых не может быть проведено ни одно строительство. Реализуемые в Приморье проекты «Территорий опережающего развития» одним своим названием подразумевают наличие первоклассных дорог, однако, здесь есть несколько «но». Где в Приморье ТОСЭР?

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Наилучшим образом ситуацию с автомобильными мостами в Приморье демонстрирует региональная трасса 05Н-100 «Осиновка — Рудная Пристань», соединяющая федеральную трассу «Уссури» с центральными и северными районами Приморья, в которых проживает, без малого, порядка двухсот тысяч человек. И мы даже не берём всю трассу, общая длина которой составляет 378 км, достаточно будет — от «Уссури» до Кавалерово. Это примерно две трети пути.

Итак, Осиновка. Раньше от федеральной трассы до этого села можно было доехать, преодолев всего 4 км хорошей дороги, буквально за 2−3 минуты. Но после того, как в октябре 2018 года под тяжелым «большегрузом» рухнул мост, стоящий у окраины Осиновки, транспортный поток был пущен по объездному пути. Обрушение моста вышло резонансным, так как при этом погибла молодая женщина-водитель легковой машины и её трехлетняя дочь. Примечательно, что за четыре месяца до трагедии мост был обследован специалистами КГКУ «Примуправтодор», которые выявили ряд серьезных нарушений, в числе которых было критическое разрушение бетона свай опор мостового сооружения, ремонт которых не производился в течение 22 лет.

Исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко пообещал, что администрация Приморья направит порядка 321 млн рублей на строительство в Осиновке нового моста вместо упавшего. На 2019-й год запланированы подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий, ввести же объект в эксплуатацию планировалось в декабре 2023 года. Длина нового моста составит, согласно проекты, 96 метров.

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Однако, до 2023 года еще далеко, и сейчас автомобилистам приходится глотать пыль на объездной дороге, которую, кстати, сразу после трагедии с обрушением «осиновского моста», принялись расширять, укладывать «подушку» из скальника и асфальтировать. Заявлялось, что будет заасфальтирован весь грунтовый участок от Осиновки до федеральной трассы «Уссури», идущий в обход рухнувшего моста. Однако, асфальтирование закончилось в день проведения выборов губернатора, и более не продолжалось, оставив автомобилистам 2,5 км укатанного скальника, режущего колеса, да пыль, стоящей стеной от потока транспорта.

Следующий лежащий мост находится в Анучинском районе, на 96 километре трассы. Этот мост рухнул 2 августа 2017 года, когда по нему прошёл «большегруз», имевший массу более 90 тонн. Уже на следующий день был отсыпан объезд, ныне он заасфальтирован и речей о восстановлении мостового перехода не ведётся.

Мост через Уссури, находящийся в Чугуевском районе, местные жители называют «прыгающим», так как при прохождении тяжелых фур элементы моста пугают наблюдателей своими смещениями, треском и грохотом. Информации о результатах комиссионного обследования моста на данный момент не имеется, однако визуально автор статьи смог убедиться при проезде первой же фуры. Этот мост является одним из самых уязвимых мест всей трассы «Осиновка — Рудная Пристань», а его обрушение не такой уж и фантастический сценарий. И если это произойдёт, то станет настоящей катастрофой для сотни тысяч человек, живущих севернее этого моста, так как никаких других объездных путей вокруг этого моста в данном районе просто не существует.

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Буквально через пару километров от этого моста, на чугуевской развилке, в Новомихайловке, на мостовом переходе через протоку Уссури перекрыто движение по одной из полос, и проезд транспорта осуществляется только по встречной (если ехать в сторону Рудной Пристани) полосе. Попутная полоса перекрыта ввиду трещин, угрожающих обрушением.

В селе Уборка лежит мост через Харитонов ручей, вокруг которого оборудован объезд, ставший уже настолько привычным, что никто из водителей уже и не помнит, когда этот мост был «живым». В периоды наводнений объезд, оснащенный трубами, перемывается, и стопорит движение транспорта. Местные жители пожимают плечами, мол, привыкли и чего-то лучшего уже и не ждём.

За пять километров до села Антоновка, в глухой тайге, окружающей трассу 05Н-100, лежит еще один мост. Объезд хорошо заасфальтирован, видно, что надолго.

В селе Шумное три пролёта моста обрушились после проезда перегруженной фуры еще летом 2012 года. Объездная дорога, как и в случае с таким же объездом в Уборке, во время наводнений перемывается, и это уже перестало кого-то здесь удивлять. Люди живут, привыкли. Новых мостов тут никто никому не обещает.

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Перед перевалом Венюкова один за другим сразу два моста оборудованы объездными путями. Эти мосты не рухнули, нет. С этими всё как раз наоборот: под влиянием естественных процессов сваи этих мостов многие годы выдавливались из грунта, поднимая пролётные части мостов, превращая эти мосты в подобие хороших трамплинов. После гибели людей на этих «трамплинах», дорожники оборудовали объездные пути, отсыпав здесь мощную «подушку» и уложив на редкость хороший асфальт.

Итого — восемь мостов, лишенных своего предназначения. В целом, это типичная картина для Приморья, с той лишь разницей, что по большому счёту депрессивные северные территории, не продав свою привлекательность для потенциальных инвесторов, не попали под проекты «Свободный порт Владивосток» или ТОСЭР и в перспективе, очевидно, не смогут рассчитывать на строительство новых мостов, в отличие от южных территорий края, практически полностью охваченных какими-нибудь глобальными проектами, подразумевающими инфраструктурные изменения.

Отметим, при губернаторе Владимире Миклушевском обозначались контуры масштабной краевой программы по восстановлению или строительству нескольких сотен мостов, однако, с его уходом, по всей видимости, об этой программе забыли.

В силу ситуации, можно констатировать: всё, что нужно знать о развитии Дальнего Востока — это состояние дорог, количество лежащих мостов и динамика их приращения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье после проезда тяжелогруженой фуры обрушился пролёт автомобильного мостового перехода, в результате чего погибли два человека. Исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко пообещал в кратчайшие сроки восстановить мост.