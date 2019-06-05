Самодельный мост обрушился в горах Дагестана

Махачкала, , 14:36 — REGNUM Самодельный мост рухнул сегодня, 5 июня, в селе Бежта Цунтинского района Дагестана. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе регионального МВД.

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Инцидент произошёл примерно в 07:00. По предварительным данным, мост не выдержал нагрузки четырёх припаркованных автомобилей. Владельцы машин в это время находились в местной мечети. Одной из причин обрушения, по данным МВД, могла стать ветхость конструкций объекта.

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Как сообщало ИА REGNUM , 25 декабря 2018 года в дагестанском городе Буйнакске во время строительных работ произошло обрушение металлической конструкции моста. В результате ЧП пострадали трое рабочих, один из которых с открытой черепно-мозговой травмой попал в реанимацию. Причиной обрушения было названо нарушение правил строительства.

Реконструкция этого моста началась 20 мая. Министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов заявил, что сдать объект в эксплуатацию планируется в ноябре 2019 года.