Военные в Бурятии установили понтонную переправу вместо рухнувшего моста

Джидинский район, Бурятия, , 11:40 — REGNUM Военные инженеры Восточного военного округа организовали понтонную переправу через реку Джида в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в Министерстве обороны, это было сделано для оказания помощи жителям двух посёлков.

«Понтонная переправа заменит ветхий мост, который стал непригоден для эксплуатации, особенно в период весеннего паводка. Решение о наведении переправы через реку Джида было принято командованием ВВО по заявке правительства Республики Бурятия, для организации переправы местного населения», — сообщили в министерстве.

Длина переправы составила более 100 метров, а для её наращивания в случае подъёма уровня воды создан запас понтонных звеньев. В ближайшее время к переправе будут организованы подъездные пути как для пешеходов, так и для автомобильной техники. Военные отмечают, что при эксплуатации ежедневно будет осуществляться контроль его состояния.

Напомним, летом 2017 года село Зарубино оказалось отрезанным от остальной территории республики из-за обрушения моста, который был капитально отремонтирован в 2016-м. В момент обрушения по нему ехали два трактора, уровень воды не был в критичной зоне.

В июне 2018 года следователи возбудили уголовное дело из-за неправомерной оплаты части цены по ремонту моста администрацией Джидинского района.

«Должностными лицами администрации МО «Джидинский район» подписаны акты выполненных работ по ремонту моста на общую сумму более 6,2 млн рублей, которые перечислены на счета подрядчика. Однако, некоторые акты оказались фиктивными, так как указанные в них ремонтные работы в действительности не выполнялись. В итоге, администрацией подрядчику необоснованно перечислены денежные средства на сумму более 1,35 млн рублей», — сообщается на сайте Следственного управления СКР по Бурятии.