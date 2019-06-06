Москва, 6 июня, 2019, 08:03 — ИА Регнум. В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Как сообщили ИА REGNUM 6 июня в следственном управлении СКР по Иркутской области, министра задержали в аэропорту «Шереметьево» сотрудники ФСБ по поручению следствия.

Irk.obl.ru Сергей Шеверда

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

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Уточняется, что задержание проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области.

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В ведомстве напомнили, что к уголовной ответственности уже привлечены временно замещающий должность руководителя иркутской службы по охране и использованию объектов животного мира (впоследствии он замещал должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области); директор Казачинско-Ленского лесхоза; инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области». Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершённом с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ), нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ).

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По версии следствия, указанные чиновники незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в заказнике «Туколонь». Следствие установило, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду РФ, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму порядка 748 млн рублей.

Следствие подчёркивает, что собраны достаточные доказательства. В ближайшее время Шеверде будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году выяснилось, что чиновники из министерства лесного комплекса Приангарья вместо того, чтобы охранять особо ценный лес и уникальную природу региональногозаказника «Туколонь», позволили вырубить 116 га сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок.

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