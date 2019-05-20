Удастся ли СК РФ доказать незаконность вырубки заповедного леса Приангарья?

Иркутск, , 13:07 — REGNUM Скандально известное уголовное дело о разрешённой чиновниками Иркутской области сплошной вырубке нескольких сотен гектаров особо ценного реликтового леса в государственном природном заказнике «Туколонь», возбуждённое региональным СУ СК РФ на основании постановления Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора, пытаются развалить. В ответ на известие из иркутского Арбитражного суда, признавшего законными договоры о реализации древесины в заказнике, следователи СКР, как следует из официального сообщения, известили о скором заверении расследования и предъявлении обвинений.

Судебный процесс ожидают: инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российской центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области», директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» и временно замещающий должность руководителя Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области (занимал эту должность на момент совершения преступления). Деяния вышеназванных лесных чиновников подпадают под п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), ст. 262 УК РФ («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»).

«По версии следствия, в период времени с сентября 2017 года по апрель 2018 года обвиняемые незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. Следователями СКР установлено, что в результате незаконной рубки на площади 119,4531 га лесному фонду Российской Федерации, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира, причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей», — сказано в сообщении СКР.

«Один из обвиняемых находится под стражей, остальным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отмечают следователи.

Тем не менее, руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко и известный иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев неоднократно высказывали сомнения в том, что злоумышленники будут наказаны.

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«Отношение нашего государства к проблеме незаконных рубок и воровства леса двойственное: с одной стороны, высшие руководители государства постоянно говорят о необходимости борьбы с этим злом, с другой стороны — крупные уголовные дела по незаконным рубкам часто умышленно разваливаются управленцами и хозяйственниками на местах (в лесной отрасли управленцы и хозяйственники — это часто одни и те же люди, или, как минимум, люди, связанные очень тесными деловыми или родственными связями). Это очень ярко проявляется сейчас в деле о псевдо-санитарных рубках, назначенных и проведенных больше года назад в иркутском областном заказнике Туколонь», — отмечает на форуме Алексей Ярошенко.

Он также напомнил, что российский президент РФ Владимир Путин, выступая 16 мая на медиафоруме региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» в Сочи, заявил что «в Иркутске, действительно, с точки зрения криминального лесопользования проблема стоит наиболее остро, может быть, острее, чем в других регионах страны».

Напомним, за несколько дней до этого его выступления стало известно, что министерство лесного комплекса Иркутской области проиграло в Арбитражном суде Иркутской области иск к самому себе по поводу признания неправомерными санрубок в заказнике Туколонь.

Дело в том, что первоначально этот иск был подан Службой по охране и использованию животного мира Иркутской области. В дальнейшем она была отдана в подчинение именно тому ведомству, чьи действия оспаривала. В своей статье Виталий Рябцев приводил несколько примеров последствий таких «реформ» и заявил о необходимости как можно скорее вывести службу охраны животного мира из подчинения министерства лесного комплекса Иркутской области.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, якобы санитарные рубки в областном заказнике Туколонь — это самый известный случай крупных варварских рубок леса на территориях со специальным природоохранным статусом в Иркутской области.

«История с псевдо-санитарными рубками в заказнике Туколонь еще очень далека от завершения, но по косвенным признакам (не только решению Арбитражного суда, но очень заметной кампании в СМИ по оправданию этих рубок) можно судить о том, что силы на развал этого дела брошены колоссальные.

А дело это имеет очень большое прецедентное значение: если оно развалится и кончится ничем, это будет означать, что лесозаготовительное лобби в регионе гораздо сильнее всех правоохранительных органов, надзорных структур и общественников вместе взятых, и тогда шансов на наведение порядка в лесной отрасли региона в ближайшие годы практически не останется», — отмечает руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко.

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