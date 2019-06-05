Москва, 5 июня, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Эксперты «Росконтроля» провели исследование готового свиного шашлыка известных производителей и выяснили, что все образцы опасны для здоровья, сообщается 5 июня на сайте организации.

nikitozawr Шашлык

Так, специалисты исследовали свиной шашлык брендов «Ашан», «Глобус», «Мираторг», «Мясновъ», «Окраина», «О'Кей» и «Останкино». Продукция была исследована по 50 параметрам.

«Все проверенные образцы внесены в «Черный список» Росконтроля за несоответствие обязательным требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Во всех исследованных образцах были обнаружены следы фекального загрязнения, при изготовлении шашлыка, по всей видимости, были нарушены санитарные нормы.

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Во всех образцах, кроме «Глобуса» и «Мираторга», превышено максимально допустимое количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. В продукции бренда «Окраины» были выявлены возбудители опасного заболевания листериоза — листерии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве рассказали, как правильно приготовить шашлык без вреда для здоровья. Так, лучше выбирать нежирные сорта мяса, например, баранину. При этом если выбирать свинину, то желательно срезать с нее весь жир. Кроме того, мясо должно быть хорошо вымочено в маринаде, после чего его необходимо тщательно прожарить.

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