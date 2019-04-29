Понедельник, 29 Апреля 2019 года
08:45:14 МСК

Как отдохнуть на природе без вреда для здоровья – советы

Общество

Следует соблюдать несколько простых правил

Москва, 29 апреля 2019, 08:01 — REGNUM  Перед длинными майскими выходными Роспотребнадзор дал советы, как отдохнуть на природе без вреда для здоровья. Существует ряд простых правил, сообщается на сайте ведомства.

На пикник не стоит брать с собой скоропортящихся продуктов. Пища должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных животных.

Для жарки шашлыка используйте готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для еды — одноразовую посуду и столовые приборы.

Всегда мойте руки перед приготовлением и перед приемом пищи, желательно с мылом. Также стоит помыть овощи и фрукты.

Перед тем, как отправиться на пикник, позаботьтесь о приобретении аэрозолей против клещей.

Собираясь на пляж, нужно выяснить, пригоден ли данный водоем для купания. С собой нужно взять головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик.

Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду, полоскать рот. Стоит избегать употребления алкогольных напитков.

В жаркую погоду рекомендуется употреблять большое количество жидкости: воды, чая, минеральной воды или морса.

Читайте также: Куда поедут граждане РФ на майские праздники?

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, около половины жителей России (41%) собирается провести майские праздничные выходные дома, в родном городе.

На эту тему: Самые популярные направления для отдыха на майские праздники

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 мая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить