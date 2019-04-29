Как отдохнуть на природе без вреда для здоровья – советы

Москва, , 08:01 — REGNUM Перед длинными майскими выходными Роспотребнадзор дал советы, как отдохнуть на природе без вреда для здоровья. Существует ряд простых правил, сообщается на сайте ведомства.

На пикник не стоит брать с собой скоропортящихся продуктов. Пища должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных животных.

Для жарки шашлыка используйте готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для еды — одноразовую посуду и столовые приборы.

Всегда мойте руки перед приготовлением и перед приемом пищи, желательно с мылом. Также стоит помыть овощи и фрукты.

Перед тем, как отправиться на пикник, позаботьтесь о приобретении аэрозолей против клещей.

Собираясь на пляж, нужно выяснить, пригоден ли данный водоем для купания. С собой нужно взять головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик.

Нельзя пить воду из водоема, мыть в ней овощи, посуду, полоскать рот. Стоит избегать употребления алкогольных напитков.

В жаркую погоду рекомендуется употреблять большое количество жидкости: воды, чая, минеральной воды или морса.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, около половины жителей России (41%) собирается провести майские праздничные выходные дома, в родном городе.

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