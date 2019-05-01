Диетологи определили максимальное количество шашлыка в день

Москва, , 07:46 — REGNUM Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о том, сколько шашлыка можно съедать в день без вреда для здоровья.

«Не нужно превышать 1,6 грамма белка на один килограмм массы тела. Точно не более 120 граммов белка», — заявила Стародубов, чьи слова приводит РИА Новости.

Также, по словам диетолога, исходя из того, что баранине и свинине содержится около 20 граммов белка на 100 грамм мяса, максимальное количество шашлыка, которое можно съедать в день без ущерба для здоровья составляет около 300−400 грамм.

Кроме этого, специалист отметила, что переедание может способствовать обострению хронических заболеваний и способствовать появлению новых, а потому важно совмещать мясные блюда с овощами для разнообразия рациона.

Отметим, праздничные дни, приуроченные к 1 мая, в этом году в России пройдут с 1 по 5 мая и кроме традиционных митингов и шествий, большое количество граждан России в этот день отправляется на свои загородные дачи для отдыха, где также традиционно готовят шашлык.