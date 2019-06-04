Бишкек, 4 июня, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил государственным органам принять исчерпывающие меры по недопущению ввоза контрабандной продукции на территорию Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Gov.kg Мухаммедкалый Абылгазиев поручил принять исчерпывающие меры по пресечению ввоза контрабанды

Глава кабинета министров отметил, что из-за незаконного импорта законопослушные предприниматели терпят убытки, а бюджет недополучает значительные денежные средства.

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«Госорганы, ответственные за этот участок работы, откровенно «спят», не принимая достаточных мер. Необходимо признать, что в этом вопросе есть коррупционная составляющая и халатное отношение к исполнению своих прямых должностных обязанностей. Удручает и тот факт, что в этом замешаны люди, носящие погоны», — подчеркнул он.

По словам премьер-министра, для того чтобы поставить точку в вопросе ввоза контрабандных грузов, власти республики намерены внедрить автоматизированную систему, которая позволит обеспечить учет и фиксацию грузов и транспорта на границе.

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Абылгазиев акцентировал внимание участников правительственного совещания на том, что вице-премьер Жениш Разаков и руководители соответствующих госорганов будут нести персональную ответственность за разрешение ситуации в этом вопросе.

«Если в кратчайшие сроки не будет урегулирована ситуация по ввозу контрабандной продукции в страну, в отношении ответственных лиц, в том числе курирующего вице-премьер-министра, будут приняты меры дисциплинарного характера вплоть до рассмотрения их соответствия занимаемым должностям. Есть информация, что контрабандные грузы идут и через железнодорожные пути, поэтому руководство «Кыргыз темир жолу» также понесет персональную ответственность, если эти факты подтвердятся», — подытожил премьер.

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