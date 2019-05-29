Президент Киргизии предложил проводить «тройной» таможенный контроль в ЕАЭС

Нур-Султан, , 15:12 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны проводить «тройной» контроль на внешних границах союза, чтобы исключить претензии стран друг к другу. С соответствующим предложением выступил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане, сообщает издание BNews.

Президент отметил, что в последнее время участились случаи критики в адрес Киргизии о сокрытии таможенных платежей. Глава государства предложил проводить таможенный контроль с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран ЕАЭС.

Жээнбеков добавил, что такой контроль должен быть прозрачным, а его выводы должны быть открытыми для широкой общественности. Он добавил, что Киргизия выступает за системную работу по устранению торговых барьеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках пятого заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Слутане создан Совет по промышленной политике Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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