Вашингтон, 4 июня, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Россия недостаточно активно содействует в расследовании авиакрушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, заявил в интервью телекомпании RTL государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

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«Надеюсь, что Россия поймет, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в ее же собственных интересах», — заявил Помпео, добавив, что Москве необходимо «сделать больше» для расследования инцидента.

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Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), разбился на территории Донецкой Народной Республики 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Отметим, что в докладе об обстоятельствах крушения, подготовленном Советом безопасности Нидерландов, причиной катастрофы названо попадание ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». В докладе сообщалось, что ракета была запущена с территории площадью 320 кв. км, в пределах которой находились и военнослужащие Вооруженных сил Украины, и силы ополчения Донбасса.

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