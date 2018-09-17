Минобороны РФ передало Нидердандам все данные по сбитому MH-17

Москва, , 14:32 — REGNUM Министерство обороны России направило в Нидерланды все опубликованные в ходе сегодняшнего брифинга материалы по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом 17 сентября сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, все документы, касающиеся расследования причин катастроф рейса MH-17 были переданы Нидерландам.

«Мы хотели бы, чтобы совместная следственная группа не просто обратила внимание на эти данные, но и использовала их в своей работе», — подчеркнул Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что международная комиссия, пытаясь доказать причастность Москвы к катастрофе рейса MH17 над Донбассом, прибегла к фальсификации видеозаписей.

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