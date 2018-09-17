Понедельник, 17 Сентября 2018 года
16:08:07 МСК

Минобороны РФ передало Нидердандам все данные по сбитому MH-17

Политика

Совместная следственная группа должна использовать сведения в своей работе

Москва, 17 сентября 2018, 14:32 — REGNUM  Министерство обороны России направило в Нидерланды все опубликованные в ходе сегодняшнего брифинга материалы по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом 17 сентября сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, все документы, касающиеся расследования причин катастроф рейса MH-17 были переданы Нидерландам.

«Мы хотели бы, чтобы совместная следственная группа не просто обратила внимание на эти данные, но и использовала их в своей работе», — подчеркнул Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что международная комиссия, пытаясь доказать причастность Москвы к катастрофе рейса MH17 над Донбассом, прибегла к фальсификации видеозаписей.

Читайте также: Минобороны РФ уличило авторов видео с российским «Буком» в фальсификации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новые факты катастрофы рейса Boeing MH17 над Украиной
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить