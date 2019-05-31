Власти Малайзии: расследование катастрофы MH17 политизировано

Куала-Лумпур, , 11:53 — REGNUM Излишне политизированным назвал расследование катастрофы рейса MH17 на Донбассе в 2014 году премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Россия безосновательно обвиняется в уничтожении самолета, сообщает газета Malay Mail.

По словам Мохамада, Россия названа ответственной за катастрофу в докладе Нидерландов, однако каких-либо оснований для этого нет. Сбившая самолет ракета была «российского типа», но её могли изготовить на Украине, указал он.

Мохамад подчеркнул, что нужны веские доказательства вины России, так как пустить ракету могли и украинские власти, и ополченцы Донбасса. Некоторые стороны пытаются за счет расследования реализовать свои политические интересы, добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер оппозиционной нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ заявил, что Украина может быть виновной в гибели пассажирского самолета Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 298 человек.

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