В Японии борются за Курилы, на Украине — катастрофа: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Китай обвинил Вашингтон в экономическом терроре и травле;
- В Японии протестуют на фоне приезда Лаврова и Шойгу;
- Путин внёс законопроект о приостановлении действия ракетного договора;
- В России цена на билеты в плацкарт подорожала вдвое;
- Ми-8 потерпел крушение на Украине.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1519.