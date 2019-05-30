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Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении действия ДРСМД

Политика

Президент получает полномочия

Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении действия ДРСМД
Иван Шилов © ИА REGNUM
Запуск ракет

Москва, 30 мая 2019, 11:15 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности». Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что «в течение часа Совет Думы рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения».

В соответствии с законопроектом президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев — выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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