В России цена на билеты в плацкарт взлетела в два раза

Москва, , 07:21 — REGNUM В России резко возросла стоимость билетов на поездку в плацкартном вагоне. Последовали многочисленные жалобы на значительное подорожание — на некоторых направлениях в два раза. В Общественную организацию пассажиров пожаловались многочисленные пассажиры.

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На основе жалоб общественники проанализировали билеты по 12 различным направлениям в случайные даты в июне и июле 2019 года по сравнению с маем, сообщает газета «Известия». Выяснилось, что самый большой рост был отмечен на направлениях Москва — Калининград. По сравнению с майскими ценами на этом маршруте зафиксировано двукратное увеличение стоимости — до 4021 рубля. Также значительно (почти на 100%) выросли цены на билеты из Москвы в Адлер Краснодарского края и из Новосибирска в Томск.

На поезда из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова рост стоимости билетов превысил 60%.

В письме Общероссийского объединения пассажиров, направленном на имя главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, отмечается, что перевозки в плацкартных вагонах — это дотационный вид перевозок, что означает, что цена устанавливается государством, а недостающие доходы РЖД должны компенсироваться из бюджета. При этом в Федеральной пассажирской компании рост стоимости поездок в плацкарте отрицают, объясняя изменения цен специальными акциями на майские праздники. В компании отметили, что сравнивать цены за аналогичные периоды 2018 и 2019 годов было некорректно.

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ФАС и РЖД нашли компромисс по тарифам в плацкартных вагонах

В ФАС заявили, что обращение общественной организации рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с марта 2019 года начали курсировать плацкартные вагоны с модернизированным интерьером. Концепт новых вагонов с модульными пространствами и пассажирскими местами с индивидуальными шторками и встроенными лестницами РЖД представила осенью 2018 года. В обновлённом вагоне, помимо душа, предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, пеленальные столики, сушилки для рук, электрические розетки и USB-разъемы.

Всего до конца 2019 года дочернее общество ОАО «РЖД» получит 50 обновлённых плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего следования. Как отметили в РДЖ, стоимость проезда в таком вагоне не будет отличаться от цены билета в другие плацкартные вагоны.