Москва, 25 мая, 2019, 18:27 — ИА Регнум. У дочери российской певицы Алсу Микеллы Абрамовой есть шансы сделать «фантастическую карьеру». Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин радиостанции «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин и Валерия

По его словам, Микелла, которая хорошо поет, является очень талантливой девочкой.

«Шансы у неё (Микеллы Абрамовой) фантастические… — сказал Пригожин. — Если с таким предложением [стать продюсером Абрамовой] на меня выйдут родители, им понадобится моя помощь, то скорее да, чем нет».

Продюсер не исключил, что если родители Микеллы Абрамовой попросят его о помощи, он станет продюсером девочки.

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Как передавало ИА REGNUM, итоги финала шестого сезона телеконкурса «Голос. Дети» ранее принял решение аннулировать Первый канал. Причиной стало то, что эксперты из компании Group-IB подтвердили факт «накрутки» голосов во время зрительского голосования. Результаты финала, в котором победила Микелла Абрамова, были отменены.

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