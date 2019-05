Москва, , 11:54 — REGNUM Певица Полина Гагарина заступилась за дочь Алсу Микеллу Абрамову, к которой выдвигают претензии по поводу исполнения песни в финале телешоу «Голос. Дети». Исполнительница дала интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?». Ролик был опубликован 20 мая.

По мнению Гагариной, песня Love the Way You Lie является слишком сложной для исполнения даже для профессионала. Певица отметила, что в связи с этим её не удивляет то, что ребёнок не смог полностью с ней справиться. Стоит отметить, что Гагарина не стала прямо отвечать на вопрос журналистки о том, кто виноват в возникновении скандальной ситуации. Она лишь сказала, что этот вопрос является «вечным».

Напомним, Первый канал принял решение аннулировать итоги финала шестого сезона телеконкурса «Голос. Дети». Причиной стало то, что эксперты из компании Group-IB, занимающейся расследованием инцидента, подтвердили факт накрутки во время зрительского голосования.

